Dieser fahrende PC von SEGA schafft 100 km/h

Im YouTube-Video wird gezeigt, dass der kleine PC, natürlich mit bunten LEDs und Sonic the Hedgehog versehen, seine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Die LEDs können auch im "Sega-Blau" erstrahlen, teilt das Unternehmen auf Twitter mit.

"Schneller" High-End-Gaming-PC

Nicht nur die Leistung auf der Rennstrecke, sondern auch die verbaute Hardware überzeugt. Der PC nutzt einen Intel Core i9-12900K, 32 GB RAM und ein Mini-Mainboard von ASRock (Z690M-ITX/ax) um auf das ferngesteuerte Auto zu passen. Die SSD bietet 2 TB Speicherplatz. Die Grafikkarte von ASRock ist eine Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB (vergleichbar mir einer Nvidia Geforce RTX 3080 ti).

Der PC wird verlost. Die Aktion läuft parallel zum aktuellen Abverkauf auf der Games-Plattform Steam. Der Holiday Sale, läuft noch bis 5. Jänner, so lange kann man am Gewinnspiel teilnehmen - allerdings nur, wenn man in Japan lebt.