FIFA 21: Release-Termin und Gratis-Upgrade veröffentlicht

In der Nacht auf Freitag hat EA Sports die Details zum kommenden Start von FIFA 21 und Madden NFL 21 veröffentlicht. Auch den Trailer zu den zwei Sportspielen hat EA Sports online gestellt. Demnach wird FIFA 21 am 9. Oktober erscheinen und zwar für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam, Origin). Eine FIFA-21-Version für Google Stadia soll im Winter folgen.