Gamescom 2022 startet: Große Chance für Indies

Zwar sind mit Xbox ("A Plague Tale: Requiem") , Ubisoft ("Skull and Bones", "Just Dance 2022"), Warner Bros. ("Hogwarts Legacy") und Bandai Namco ("Street Fighter 6") große Firmen vertreten, allerdings hagelte es auch Absagen. Insbesondere das Wegbleiben von Branchengrößen wie EA mit "Fifa", Nintendo mit der kreative Multiplayer-Farbschlacht "Splatoon 3" und Sony PlayStation mit "God of War: Ragnarök", die traditionell einen der größten Stände bespielten, ist schmerzlich für die Messe. Heuer verzichten sie ohne Angabe von Gründen auf ihre Präsenz. Das könnte auch für Besucher*innen neben Corona ein weiterer Grund dafür sein, der Gamescom fernzubleiben.

Viel Raum für Indies

Für viele kleinere Spiele-Schmieden ist das aber eine große Chance. Unabhängige Entwickler*innen zeigen in der riesigen Indie Arena Booth etwa über 130 Games aus über 30 Ländern in der riesigen Indie Arena. Hier können Spieler*innen nicht nur kreative Games entdecken, sondern meistens direkt mit den Entwickler*innen sprechen.

Dort findet man etwa auch "The Darkest Files" (Paintbucket Games), den Nachfolger des historischen Spiels "Through the Darkest of Times" (hier im futurezone-Test). Hier arbeitet man investigativ an einem Gerichtsprozess zu Naziverbrechen.