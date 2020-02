Through the Darkest of Times im Test: So spielt man Widerstand

Hakenkreuze im Videospiel

Optisch überzeugt das Spiel in vielerlei Hinsicht. Mit-Entwickler Sebastian Schulz orientierte sich an Künstlern wie Otto Dix und Käthe Kolwitz, deren Expressionismus im Dritten Reich als “entartet” galt. Die einfachen Formen im Bauhaus-Stil schaute er sich an einem Malbuch aus den 1920er-Jahren ab.

Etwas ganz besonderes für deutsche Spieler ist, dass Nazi-Symbole wie Hakenkreuz, Hitlergruß und Uniformen zu sehen sind. Es war das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass man es einem Computerspiel erlaubte, verfassungsfeindliche Symbole zu zeigen.

Ab sofort prüft die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) Spiele, ob sie solche Symbole zeigen dürfen, oder nicht. Das ist nicht nur erfreulich für Through the Darkest of Times, sondern hebt Spiele auf eine Ebene mit anderen Kunstformen, wie dem Film.

Das Spiel mag stellenweise frustrieren. Trotzdem schafft es den Spagat zwischen aufklärerischen Inhalten und tief verstörenden Ereignissen, ohne Spieler mit stumpfer Brutalität zu konfrontieren. Die Kombination aus minimalisitschen Bildern, persönlichen Schicksalen und der Hoffnung, wenigstens seinen Teil beitragen zu können, sorgt für eine lehrreiche, emotionale Spielerfahrung, die tragisch aktuell bleibt.

Through the Darkest of Times ist bereits für PC erschienen und kostet 14,99 Euro.