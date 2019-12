Gewinnspiel: Anno 1800 erobert mit Die Passage die Arktis

Luftschiffhangar

Ziel ist es, einen Luftschiffhangar zu entwickeln und damit ein neues Transportsystem zu etablieren. Zudem soll wertvolles Gas abgebaut werden, das man in die alte Heimat transportiert. Während man sich stetig Ressourcen liefern lässt, um die Expeditionsmitglieder durch die Kälte zu bringen, kann man nach den Vermissten suchen. Die Missionen erfolgen in einer Art Schnitzeljagd durch die Arktis. Tagebuchseiten geben nach und nach Hinweise auf die Geschehnisse. Darüber hinaus bleibt die Story aber im Hintergrund.

Die Passage ist wie das Hauptspiel ein Grafikmonster. Die schneebedeckten Klippen der Arktis glitzern wirklich bezaubernd im Sonnenlicht (wenn man genug Rechenleistung aufbringen kann). Praktisch, dass man diese Landschaft nun so lange genießen kann, wie man möchte. Durch das letzte Update verpasst man in der alten und neuen Welt nichts mehr, solange man sich in der Arktis um die kalten Füße der Expeditionsteilnehmer kümmert. Erst, wenn man aktiv die Karte wechselt, geht es dort weiter. Zudem wurde ein neuer Ko-op Modus veröffentlicht, der gemeinsames Spielen in Teams von bis zu 4 Personen ermöglicht.

