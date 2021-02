Google bringt heuer noch über 100 Games auf Stadia

Über die Zukunft von Googles Spielestreaming-Dienst Stadia wurde zuletzt viel spekuliert. Grund war die Schließung der Stadia Spielestudios. Google will also trotz großer Pläne nun doch keine eigenen Games entwickeln. Zwar betonte man, dass dies keine Auswirkungen auf die Plattform selbst haben werde, Kunden waren dennoch verunsichert.

Nun will man bei Google offenbar für Beruhigung sorgen und kündigte in einem Blogpost an, noch heuer über 100 Spiele auf die Plattform zu bringen.

Konkret angekündigt wurden die folgenden 9 Games: Neben der Fußball-Simulation Fifa 21 (ab 17. März) sind das der Action-Platformer Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23. Februar), It came from space and ate our brains (2. März), Kaze and the Wild Masks (26. März), Judgment (23. April), Killer Queen Black, Street Power Football und Hellpoint.