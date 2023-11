Rockstar kündigt offiziell nächstes GTA an

Rockstar Games bestätigt jetzt offiziell, dass am nächsten Teil der Videospielserie Grand Theft Auto gearbeitet wird.

Es ist eine Ankündigung, auf die Gamer lange gewartet haben. Der nächste Teil der Videospielspielreihe Grand Theft Auto (GTA) ist offiziell. Rockstar-Chef Sam Houser hat das am Mittwoch via E-Mail an Pressevertreter*innen bestätigt.

“Wir freuen uns sehr, euch heute mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden”, so Houser. Der Release erfolgt zum 25-jährigen Bestehen von Rockstar Games.