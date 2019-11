Grounded ist "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" als Spiel

Das Studio Obsidian ist eigentlich für Rollenspiele wie zuletzt The Outer Worlds oder Pillars of Eternity bekannt. Nun kündigten sie im Rahmen von Microsofts X019-Konferenz ihren neuen Titel Grounded an.

Mit bis zu vier Spielern muss man sich durch einen amerikanischen Vorgarten kämpfen. Spielfiguren sind Kinder, die in Zuge eines Experiments auf Ameisen-Größe geschrumpft wurden. Eine Prämisse, die dem ein oder anderen bekannt vorkommen wird.