GTA V gibt es jetzt kostenlos für den PC

In GTA-Online kann man einer aktiven Community beitreten, einen individuellen Charakter erstellen und eigene Abenteuer erleben. Durch Aktivitäten wie Autorennen oder Deathmatches kann man im Rang aufsteigen. Inzwischen nutzen viele das Setting, um eine Crew zu gründen und ein eigenes Rollenspiel in GTA V zu kreieren – inklusive authentischer Schauspielerei im Chat.

Kostenlos bei Epic Games

Grenzen gibt es also keine und zumindest bis Rockstar einen neuen Ableger veröffentlicht, wird der 5. Teil noch an Relevanz verlieren. Bis 21. Mai kann man den Titel kostenlos im Epic Game Store erwerben. Dafür muss man sich mit seinem Account einloggen, GTA V aufrufen und auf „Hinzufügen“ klicken. Danach befindet sich das Spiel für immer in der Bibliothek. Allerdings ist der Ansturm so hoch, dass Epic derzeit immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hat. Daher sollte man ein wenig Geduld mitbringen.