Jede Nintendo Switch kann geknackt werden, kein Patch in Sicht

Dass die Switch leicht gehackt werden kann, ist seit längerem kein Geheimnis. So wurde bereits Ende 2017 am Chaos Communication Congress (34C3) in Leipzig demonstriert, wie die Software der Switch geknackt werden kann. Darüber hinaus hat das Hackerkollektiv fail0verflow im Februar die Linux-Distribution Debian auf Nintendos Spielekonsole Switch installiert.

Sicherheitstechnisch stellt eine derart tiefliegende Lücke natürlich eine Gefahr dar. Allerdings benötigt man direkten, physischen Zugang zur Konsole, um die Lücke ausnützen zu können. So gesehen wird die Lücke fortgeschrittenen Switch-Usern wohl mehr Freude beim Modifizieren ihrer Konsole bereiten, anstatt Cyberkriminellen, die versuchen Ransomware auf die Switch zu bringen.

Noch nicht so einfach

Eine simple Lösung zum Ausnützen dieser Lücke gibt es noch nicht. Es wird aber vermutlich nicht lange dauern, bis Entwickler ein entsprechendes Mini-Programm zugänglich machen beziehungsweise eine einfache Anleitung veröffentlichen. Zusätzlich muss die Switch in den Recovery Mode versetzt werden, um die Lücke nutzen zu können. Fail0verflow hat dazu ein kleines Device angekündigt, mit dem das Hacken der Switch einfach über die Bühne gehen soll.