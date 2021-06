Langweilig und peinlich: Eine E3 zum Verschlafen

Alles fing an mit einem generischen und uninspirierten Trailer für Battlefield 2042, der maximal Schulterzucken hervorrief. Dann erhielt Elden Ring ein Datum, ein paar Fans freuten sich. Darauf folgten Infos zu Spielen, die man bereits kennt oder die nichts bahnbrechend Neues machen. Dass Nintendo in seiner Direct am Dienstag versicherte, man arbeite eh noch an Metroid Prime 4 kann schon als Highlight verbucht werden. Wow, das war... nichts.

Ich kann mich noch sehr gut an die E3 2015 erinnern. Nach 6 Jahren hatte ich die Hoffnung aufgegeben, dass The Last Guardian doch noch angekündigt wird. Und dann passierte es und ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Dafür, dass ich geweint haben soll, gibt es keine Zeugen. Von solchen Emotionen ist die E3 2021 meilenweit entfernt. Ich würde sogar behaupten, was in den vergangenen Tagen als Online-Event stattfand, war die bisher schlechteste Ausgabe der (ehemals?) wichtigsten Spielemesse der Welt.

Kein Risiko

Das kann an der Corona-Pandemie liegen, überzeugt bin ich davon aber nicht ganz. Im besten Fall haben die Spielestudios aus den vergangenen Jahren gelernt, dass man nichts ankündigen sollte, von dem man nicht weiß, ob man es auch fertigstellen kann (Ja, ich schau dich an, Cyberpunk). Sowas ist natürlich eine Zwickmühle. Ich wage mal zu behaupten, dass kein*e Gamedesigner*in ein unkreatives Spiel herausbringen will.

Aber kreativ und extravagant ist für Millionen-Dollar-Blockbuster ein großes Risiko. Dafür müssen jahrelang Hunderte Entwickler*innen bezahlt werden und selbst wenn das Spiel dann ganz gut ist – wenn es nicht genug Geld in die Kasse spült, müssen sie sich vielleicht einen neuen Job suchen. Klar nimmt man sich daher lieber funktionierende Systeme ("so wie Dark Souls", Multiplayer-Shooter, bekanntes Franchise) und macht, was bisher funktioniert hat.

4 Freunde und ein Action-Shooter von der Stange

Das ist vermutlich ein Grund, weshalb wir mit Spielen wie Back 4 Blood bombardiert wurden. Das ist eine neue Version von Left 4 Dead (2008). 4 lustige Charaktere kämpfen gegen Zombies, ein tolles Muliplayerspiel, das mir und meinen Freund*innen viele Jahre lang Freude bereitet hat. Mit The Evil Dead und Redfall wird das noch in 2 anderen Spielen angeboten. Und wenn man zu viert was anderes als Zombies umballern will, wählt man Tiny Tina’s Wonderlands (Monster) oder Rainbow Six Extraction (Aliens). Ihr seht, die kreative Bandbreite hält sich in Grenzen.

Man ahnte es ja im Vorhinein, gibt aber trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass wenigstens auf einer der über 20 Präsentationen ein Showstopper gezeigt wird. Von mir aus hätte das wenigstens GTA VI sein können, wenn schon nichts Neues. Capcom hat es sogar geschafft, die lahme Präsentation von Square Enix noch zu unterbieten. In zähen 30 Minuten wurde nichts angekündigt. Es wurde eine Texttafel eingeblendet, dass man an einem DLC zu Resident Evil Village arbeitet. Das ist so peinlich, das muss man sich erstmal trauen.