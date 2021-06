Neues Metroid für Nintendo Switch offiziell angekündigt

4 Jahre ist es her, seit das letzte Metroid-Spiel erschienen ist. Jetzt hat Nintendo im Zuge der E3 offiziell Metroid Dread angekündigt.

Die erste Überraschung: Das Spiel wird schon am 8. Oktober 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Die Zweite: Es ist kein 3D-Spiel, sondern ein 2D-Game. Damit erinnert es eher an Super Metroid (SNES) als an Metroid Prime (Gamecube).

Story knüpft an 19 Jahre altes Spiel an

Nintendo feiert diesen Umstand sogar. Es ist die erste neue 2D-Metroid-Story in 19 Jahren, schreibt das Spieleunternehmen auf seiner Website. Die Story von Dread knüpft auch hier an: Sie spielt nach den Ereignissen von Metroid Fusion, das 2002 für den Game Boy Advance erschienen ist.

Samus muss sich auf einen Planeten zurechtfinden, der von feindseligen Aliens und ebenso unfreundlichen mechanischen Wesen überrannt ist. Dabei wird Samus bekannte und neue Fähigkeiten erlenen können. Nintendo spricht von „Parkoure über Hindernisse, rutsche durch enge Plätze und kontere Feinde.“

Metroid-typisch wird man bestimmte Areale der Karte nur erreichen können, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten gefunden hat. Diese erlauben dann auch das Sammeln von Upgrades und Erkunden von alternativen Wegen.