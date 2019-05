Lego bringt Modell von Mondlandefähre zum Apollo-11-Jubiläum

100 Dollar

Mit goldenen Helmen ausgestattet, sollen sie wohl Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die beiden ersten Menschen am Mond, repräsentieren. Das Jubiläumsmodell soll am 1. Juni in den USA für 100 Dollar auf den Markt kommen. Ob die Lego-Mondlandefähre auch in anderen Ländern erhältlich sein wird, ist noch unklar. Der dänische Spielekonzern hat dazu noch keine offiziellen Informationen verlautbart.