Li "VKLiooon" Xiaomeng gewinnt Hearthstone Weltmeisterschaft

Als sie sich vor zwei Jahren für das Turnier anmeldete, hätten Mitspieler ihr gesagt, dies sei kein Ort für Frauen. "Und nun bin ich hier, mit all dem Support der Fans", sagte VKLiooon in ihrer Rede. "Dies ist der beste Weg, gegen diejenigen zurückzuschlagen, die an mir zweifelten, weil ich ein Mädchen bin. Es beweist, dass Mädchen genauso starke Pro-Gamer sein können, wie Jungs." Sie nimmt ein Preisgeld von 200.000 US-Dollar entgegen, der Zweitplatzierte Brian Eason darf sich über 100.000 US-Dollar freuen.

Das Finale kann hier nachgeholt werden: