"Marvel World of Heroes": AR-Handy-Game von Pokemon-Go-Entwickler

Wie schon bei Pokemon Go, das ebenfalls von Niantic entwickelt wurde, basiert das Spiel auf Begegnungen in der realen Welt. Spieler*innen sollen sich treffen und gemeinsam virtuelle Bösewichte bekämpfen.

Der Spieleentwickler Niantic arbeitet zusammen mit Marvel an einem AR-Handygame . In " Marvel World of Heroes " sollen die Spieler*innen in die Rolle von Super*heldinnen schlüpfen können.

Freundliche Nachbarschafts-Patrouille

Die Spieler*innen kreieren dabei ihre ganz eigenen Superheld*innen und geben ihnen eine Hintergrundgeschichte. Bei ihren Kämpfen gegen Bösewichte und Bedrohungen aus anderen Dimensionen können sie außerdem bekannte Marvel-Held*innen digital zu Hilfe rufen.

"Sie müssen in ihrer Nachbarschaft patrouillieren, um Verbrechen zu vereiteln", heißt es in der Pressemeldung. Gemeint ist damit vermutlich, dass Spieler*innen in Gruppen spazieren gehen sollen und - wie schon bei Pokemon Go - an zufälligen Orten Ereignisse auftreten. Durch das Kämpfen können die Spieler*innen dann im Level aufsteigen und neue Ausrüstung und Fähigkeiten freischalten.

Das Spiel soll 2023 weltweit starten, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. Wie schon bei Pokemon Go wird auch Marvel World of Heros zunächst einen Softlaunch in verschiedenen Regionen durchführen, der als Beta-Test dient. Erfahrungsgemäß ist Europa aber nicht Teil dieser Tests.