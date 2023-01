Das waren 2022 die meistverkauften Videospiele in Europa

18.01.2023

Auch wenn es einen deutlichen Platz 1 gibt, sind unter den Titeln Überraschungen.

Es wird kaum jemanden verwundern, dass Fifa 23 (Electronic Arts) im vergangenen Jahr das meistverkaufte Spiel in Europa war. Das deutsche Marktforschungsinstitut GfK hat die Verkaufszahlen für physische Datenträger in 19 europäischen Ländern veröffentlicht. Und in jedem Land ist der neueste Ableger der Serie auf Platz 1. Auf Platz 2 landete Pokémon-Legenden Arceus und den 3. Platz belegte Mario Kart 8 Deluxe. Obwohl das Spiel ursprünglich noch für die Wii U erschienen ist, verkauft sich der 2017 veröffentlichte "Deluxe"-Port für die Nintendo Switch weiterhin sehr gut.

© GfK Entertainment GmbH / GfK Entertainment GmbH

In Österreich schaffte es Nintendo Switch Sports auf Platz 2, Pokémon-Legenden Arceus landete auf dem 3. Platz. Da die Nintendo Switch kaum von den Lieferproblemen betroffen ist, die PS5 und Xbox Series X schlecht verfügbar machen, ist die Dominanz der Plattform wenig überraschend. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die GfK nur physische Datenträger zählt. Während bei PlayStation und Xbox bereits seit Jahren die Zahlen verkaufter Datenträger zurückgehen, lässt sich dieser Trend bei der Nintendo Switch nur langsam beobachten. Kleine Überraschungen Gerade aus diesem Grund ist es bemerkenswert, dass das erst am 9. November erschienene God of War Ragnarok zumindest in Dänemark und Ungarn auf Platz 3 gelandet ist. Auch weil die PS5 weiterhin Mangelware ist, überrascht das.