Microsoft stoppt Entwicklung für Xbox One

Zu den Xbox Game Studios gehören inzwischen 23 Entwickler , darunter die großen Xbox-Eigenmarken wir Halo, Gears of War und Forza . Mit dem Kauf von Bethesda gesellen sich auch große Reihen wie Fallout hinzu. Deutlich wurde die neue Ausrichtung auch beim Xbox Showcase im Rahmen des Summer Games Fest . Die großen Titel wie Starfield, Forza Motorsport und Avatar: Frontiers of Pandora kommen nur noch für die neueste Konsolengeneration heraus.

Das Ende für Microsofts Xbox One rückt näher. In einem Interview mit Axiom bestätigte der Chef der Xbox Game Studios , Matt Booty , dass die kommenden Spieletitel nur noch für die neueste Gen 9 , also die Xbox Series X/S erscheinen werden.

Besitzer*innen einer Xbox One dürften also in den nächsten Jahren immer weniger neue Spiele für ihre Konsole finden. Überraschend ist das nicht, schließlich kam die erste Version 2013 auf den Markt. 2017 erschien mit der Xbox One X die letzte und leistungsstärkste Version der 8. Konsolengeneration. Mit modernen Blockbustern hat die zunehmend zu kämpfen, weshalb Spiele verbuggt und mit Performanceproblemen auf den Markt kommen. Bereits 2020 wurde die Produktion der Konsole eingestellt, um mehr Kapazität für die Series X/S zu haben.

➤ Mehr lesen: Microsoft hat unauffällig die Xbox One gekillt

Produktionsengpässe befeuerten die Nachfrage nach alten Konsolen

Im aktuellen Fall ist das aber besonders bitter, denn die langanhaltenden Engpässe bei der Xbox Series X und der zeitgleich erschienenen PS5 hatten viele Gamer*innen dazu veranlasst, sich stattdessen eine Xbox One oder PS4 zu kaufen. Erst seit wenigen Monaten sind die neuen Konsolen ohne Probleme im Handel erhältlich. Angesichts dessen ist die Übergangsphase relativ kurz gehalten.

Bisher haben allerdings nur die hauseigenen Studios mit der Entwicklung für die Xbox One aufgehört. Externe Entwickler*innen können weiterhin Spiele für die ältere Konsole auf den Markt bringen. Arbeitet Microsoft mit ähnlichen Zeitplänen wie bei der Xbox 360, werden Besitzer*innen auch noch länger Updates erhalten. Die 2005 erschienene Konsole erhielt 2019 das letzte Sicherheitsupdate.