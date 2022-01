Microsoft hat unauffällig die Xbox One gekillt

Microsoft hat sich endgültig von der Xbox One verabschiedet. Dass die One X und die rein digitale Edition der One S nicht mehr produziert werden, hatte man schon 2020 angekündigt. Nun machte Xbox-Produkt-Marketing-Chefin Cindy Walker gegenüber The Verge klar: Bereits seit Ende 2020 werden gar keine Xbox-One-Konsolen mehr hergestellt.

Man wolle sich vollständig auf die Produktion der neuen Xbox Series X/S konzentrieren, so Walker. Damit fährt Microsoft eine ganz andere Strategie als PlayStation. Sony hat die Produktion der PS4 wieder angekurbelt, da man mit der Fertigung der PS5 nicht nachkommt (futurezone berichtete).