Netflix kündigt neues "Stranger Things" Virtual-Reality-Spiel an

Das Studio Tender Claws baut eine 3D-Welt, in der man Staffel-4-Bösewicht Vecna spielt und Rache an Eleven übt.

Die Fantasy-Serie "Stranger Things" ist eine der erfolgreichsten Eigenproduktion von Netflix. Nun hat der Streaming-Dienst angekündigt, dass derzeit " Stranger Things VR " entwickelt wird, ein Virtual-Reality-Spiel, durch das man in die unheimliche Welt der US-Kleinstadt Hawkins und seinem "Upside Down" eintauchen kann.

Als Vecna Rache üben

Wie Engadget berichtet, wird man in dem Spiel die Rolle von Vecna einnehmen, dem Bösewicht aus Staffel 4 von "Stranger Things", dem Eleven und ihre Teenager-Kumpan*innen in der Serie ordentlich einschenken. In dem Spiel übt man "Rache an Eleven und Hawkins", wie es in einer knappen Presseaussendung heißt.

Entwickelt von Tender Claws

Ein dazugehöriges Video verrät: "Stranger Things VR ist ein psychologisches Horror/Action-Spiel, entwickelt von Tender Claws." Erscheinen soll es im Winter 2023 auf den größten VR-Plattformen. Tender Claws hat bereits einige Virtual-Reality-Spiele entwickelt, u.a. die Serie "Virtual Virtual Reality".

Mehrere "Stranger Things"-Spiele vorhanden

Spiele rund um "Stranger Things" gibt es bereits einige, das jüngste ist "Stranger Things 3: The Game". Auch ein Virtual-Reality-Spiel ist bereits produziert worden, es nennt sich "Stranger Things: The VR Experience". Es ist allerdings schon 5 Jahre alt.