Netflix-Kunden bekommen kostenlos 3 GTA-Spiele

In der Sammlung sind mit " GTA III ", " GTA: Vice City " und "GTA: San Andreas " 3 Klassiker der beliebten Spielerreihe vertreten. In der Definitive Edition wurden sie aktualisiert, optimiert und erweitert, um die über 20 Jahre alten Games auch heute noch gut spielbar zu machen.

"Definitve Edition" machte auf PC und Konsolen Probleme

Die Trilogie erschien ursprünglich am 11. November 2021 für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch. Damals waren die beliebten Games aber in einem so schlechten Zustand, dass sie zu einem Meme wurden. Entwickler Rockstar entschuldigte sich und verbesserte den Zustand seither.

Den Sprung auf Mobilgeräte macht es nun am 14. Dezember. Wer ein Netflix-Abo hat, kann kostenlos auf die Spiele zugreifen. Dazu öffnet man entweder die Netflix-App und wählt im Reiter „Spiele“ die GTA Trilogy aus. Dann wird man zum Play Store (Android) oder App Store (iOS) weitergeleitet, wo die App heruntergeladen werden kann. Oder man überspringt den ersten Schritt uns sucht gleich im jeweiligen Store App danach.

