So sieht die neue Xbox Series X aus

In einem neuen Gerichtsdokument taucht das neue Design für die Microsoft-Konsole auf.

Die Gerüchte, dass Microsoft eine neue Version seiner aktuellen Konsolen Xbox Series X und Series S bringen will, scheinen bestätigt. Zumindest geht das aus einem internen Gerichtsdokument hervor, das wohl versehentlich veröffentlicht wurde.

Zuerst berichtete The Verge über das Dokument, das wohl durch einen Fehler von Microsoft selbst geleakt wurden (hier das gesamte PDF, via The Verge). Darin findet sich eine neu designte Xbox Series X mit dem Codename "Brooklin".