Nach dem erfolgreichen Mario-Film kommt auch Zelda ins Kino

Die beliebte Spielereihe The Legend of Zelda bekommt eine Realverfilmung.

Wie beim Animationsfilm Super Mario Bros. wird Shigeru Miyamoto als Produzent geführt. Der Nintendo-Chefentwickler schreibt in einem Statement auf X: "Ich arbeite seit vielen Jahren an einer Realverfilmung von Zelda".

Nintendo hat bestätigt, die Arbeit an einer Zelda-Realverfilmung begonnen zu haben. Regie wird Wes Ball führen, der bereits den Film Maze Runner umsetzte.

Genaueres ist noch nicht zum Film bekannt. Allerdings teilt sich Nintendo die Rechnung für die Produktion mit Sony Pictures. Laut Deadline Hollywood soll Derek Connolly (Jurassic World) das Drehbuch schreiben. Unklar ist aber, ob eine bekannte Geschichte aus der Zelda-Reihe oder eine eigenständige Story verfilmt werden soll.

Netflix-Serie gecancelt

Bereits seit längerer Zeit halten sich Gerüchte um eine Zelda-Verfilmung. So soll eine Netflix-Serie geplant gewesen sein. Nachdem die Pläne dazu aber geleakt sind, wurde die Produktion eingestellt. Wann die Umsetzung als Film nun in die Kinos kommen wird, ist unklar. Nintendo hat noch kein Datum genannt. Da sich der Film noch in der Vorproduktion befindet, dürfte es aber einige Jahre dauern, bis Fans ihn sehen können.