Suche nach “Zelda” schießt bei Pornhub in die Höhe

„The Legend of Zelda: Tears oft he Kingdom“ ist für die Switch erst vor kurzem erschienen (hier geht es zu unserem futurezone-Test), und doch dominiert das Game bereits die Suchtrends der etwas anderen Art. Auf der Pornoplattform Pornhub gibt es bereits zahlreiches, explizites Zelda-Material und auch die Suchanfragen nach Zelda sind enorm gestiegen.

Am vergangenen Freitag, als das Spiel veröffentlicht wurde, gab es bereits 399 Prozent mehr Suchanfragen zu Zelda als im Zeitraum davor. Am 15. Mai lag die Zahl derjenigen, die nach Zelda auf Pornhub suchten, bereits um 1477 Prozent höher.