The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom: Games zu gewinnen

Die Reise beginnt: Am 12. Mai erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch begeben sich die Spieler*innen auf eine gefährliche Mission, um die Wahrheit hinter einem katastrophalen Ereignis zu ergründen, dass das Königreich ins Chaos gestürzt hat. Dafür bereisen sie die weitläufigen Landschaften Hyrules und die geheimnisvollen Himmelsinseln darüber – und wählen stets ihren eigenen Weg durch ein episches Abenteuer. Die Fans entdecken neue Schauplätze, stellen sich diversen Gefahren und lösen knackige Rätsel. Für all das und mehr stehen ihnen Links neue Fähigkeiten zur Verfügung, die sowohl ihren Verstand als auch ihren Einfallsreichtum fordern.



Wir haben das Spiel bereits getestet, mehr dazu hier.