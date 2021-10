Neue Spielekonsolen zu Weihnachten kaum verfügbar

Wer sich zu Weihnachten eine neue PlayStation 5 , eine Nintendo Switch OLED oder eine Xbox Series X kaufen möchte, könnte zum zweiten Jahr in Folge durch die Finger schauen. Denn der Verband der deutschen Videospielbranche, game , hat wegen des weltweiten Computerchip-Mangels vor Engpässen im Weihnachtsgeschäft gewarnt.

Engpässe bei Kühlschränken und Waschmaschinen

Wenig Probleme meldet dagegen die Unterhaltungselektronik-Branche. In dem Segment "gehen wir aktuell nicht von einer Knappheit an Geräten für den Endverbraucher aus", sagte Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) den Zeitungen. 4 von 5 Kunden hätten beispielsweise in diesem Jahr laut einer aktuellen ZVEI-Umfrage beim Kauf eines TV-Geräts keine Lieferverzögerungen beklagt.

Wer das Gerät nicht direkt aus dem Laden mitnimmt, muss mit durchschnittlich 2 Wochen Lieferzeit rechnen. Das sei "immer noch kurz", sagte Weber. Probleme könne es dagegen bei Haushaltsgroßgeräten geben. Dazu zählen beispielsweise Kühlschränke oder Waschmaschinen.

"Bei Elektro-Haushaltsgroßgeräten kann derzeit nicht jeder Kunde damit rechnen, sein Wunschgerät wie gewohnt gleich mitnehmen zu können oder innerhalb der gewohnt kurzen Frist geliefert zu bekommen", warnte Weber. Allerdings seien die Produktgruppen unterschiedlich stark betroffen.