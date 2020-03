PS5 könnte Spiele fast ohne Ladezeiten starten

Sony hat bereits in ihrem „Road to PS5“-Event angekündigt, die Ladezeiten der Playstation 5 auf ein Minimum reduzieren zu können. Dabei hat man sich vor allem auf die Geschwindigkeit der SSD konzentriert. Nun hat die Twitter-Nutzerin RoxyPS3 ein Patent entdeckt, das einen zweiten Weg zeigt, wie Sony Ladezeiten nicht nur verringern, sondern gleich ganz abschaffen will.

Der Fokus der Technologie liegt darauf, immer wiederkehrende Abläufe zu automatisieren. Spielt man einen Online-Shooter, muss man sich jedes Mal anmelden, ein Profil und den Modus (Horde, Battle Royal usw.) auswählen. Vom ersten Starten der Anwendung bis man das erste Mal seine Figur steuert vergehen so einige Minuten. Was aber, wenn man einmal ein Template, also eine Vorlage, für diese Auswahl anlegen könnte und alle Zwischenschritte überspringt? So startet man laut Patent statt des eigentlichen Spiels direkt den bevorzugten Modus und landet sofort im Match-Ladescreen.