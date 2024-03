Sony ist bekanntlich von den Verkaufszahlen der PlayStation 5 enttäuscht. Das Geschäft mit der Spielekonsole lief deutlich schlechter als erwartet. Es sieht so aus, als versucht Sony mit einer verbesserten Version neuen Schwung in den Markt zu bekommen. Gerüchten zufolge soll nämlich zum Weihnachtsgeschäft die PS5 Pro an den Start gehen.

Gegenüber der ursprünglichen Version und der nunmehrigen PS5 Slim, die bereits ab 453 Euro zu haben ist, soll das Pro-Modell eine deutlich leistungsstärkere Hardware verbaut haben. Voraussichtlich wird dadurch aber auch der Preis etwas höher sein.

Das soll die PS5 Pro können

45 Prozent mehr Leistung

2- bis 3-mal höhere Ray-tracing-Performance

8K Support (upscaling)

Bessere Darstellung bei 4K-Auflösungen

Deutlich höhere GPU-Leistung

33,5 Teraflops

Teraflops und Upscaling

Die PS5 Pro soll die ursprüngliche PlayStation 5 als auch Microsofts Xbox Series X bei weitem in den Schatten stellen. Während die PS5 eine GPU-Leistung von 10,3 Teraflops aufweist und die Xbox auf 12 Teraflops kommt, soll die PS5 Pro mit 33,5 Teraflops aufwarten können.

Die PS5 Pro soll auch auf eine verbesserte Upscaling-Technologie setzen - das so genannte PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Diese Technologie soll unter anderem Machine-Learning nutzen und sei vergleichbar mit DLSS von Nvidia oder FSR von AMD.

