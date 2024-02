Xbox: Microsoft kündigt Games für PS5 und neue Hardware an

16.02.2024

Demnächst dürften die ersten Xbox-Exklusivtitel auch für andere Konsolen erscheinen. Und auch neue Hardware wird es geben.

Die Xbox-Führungsriege hat im jüngsten offiziellen Podcast einen Ausblick in die Zukunft der Konsole gegeben. Dabei haben sie unter anderem mit einer Ankündigung für Aufhorchen gesorgt: So soll es schon bald neue Xbox-Hardware geben. Offiziell vorgestellt werden sollen die Geräte demnach für das Weihnachtsgeschäft. Xbox-Managerin Sarah Bond sagte demnach im Podcast: “Es kommen einige aufregende Dinge im Bereich Hardware auf den Markt, die wir an den Feiertagen bekannt geben werden.” Es sei der “größte technische Sprung”, den man je im Bereich Hardware gesehen habe. Es ist also nicht davon auszugehen, dass es sich um ein neues Küchengerät handelt.

Gegenüber The Verge führte Xbox-Chef Phil Spencer noch aus, dass das Team gerade daran arbeite, “verschiedene Arten von Hardware” zu bauen. Nicht alles, woran derzeit gearbeitet werde, soll allerdings noch heuer veröffentlicht werden. Denkbar wäre, dass Microsoft darüber nachdenkt, eine Xbox-Handheld-Konsole auf den Markt zu bringen. Auf diesem Feld konnte Nintendo mit seiner Switch große Erfolge verbuchen. Auch Valves Steamdeck ist bei vielen Gamer*innen beliebt. Auch Spencer selbst hat bereits via X verlautbart, dass er ein großer Fan von Handhelds sei. Gleichzeitig schränkte er dabei aber auch ein, dass man nichts anzukündigen habe. Würde es ein Xbox-Handheld geben, müsste jenes wohl unter Windows laufen und Linux-basiert sein, wie es etwa das Steamdeck ist. Genau das ist derzeit aber offenbar noch ein Problem. So seien Controller-Inputs auf kleinen Screens in dem Desktop-Betriebssystem nicht optimal gelöst. Man arbeite allerdings mit Windows-Entwickler*innen zusammen, um das noch zu verbessern. Exklusiv-Games für PS5 Ebenfalls angekündigt wurde eine kleine Überraschung: Microsoft bringt eine Handvoll Xbox-Exklusivtitel auf die PlayStation 5 und Nintendo Switch. Offiziell verriet das Unternehmen zwar nicht, um welche Titel es sich handelt. Laut Verge-Informationen sind es aber in einem ersten Schritt Hi-Fi Rush und Pentiment, danach folgen Sea of Thieves und Grounded. ➤ Mehr lesen: Pentiment im Test - Fesselnder Mittelalter-Krimi mit großartigem Design

Exklusivtitel als Auslaufmodell? Laut Spencer sind Exklusivtitel langfristig ohnehin ein Auslaufmodell. In dem Podcast erklärt er: „Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren exklusive Games, also Spiele, die nur für eine Hardware erhältlich sind, ein immer kleinerer Teil der Spieleindustrie sein werden.” Gerüchte, wonach Microsoft auch größere Titel für andere Plattformen herausbringen will, gibt es schon länger. Zu den möglichen Games zählen etwa Starfield oder Indiana Jones. Dass das bald passieren wird, stellt Spencer in Abrede, schloss es aber langfristig nicht aus.