Der Xbox-Toaster ist echt und schon wieder ausverkauft

Xbox hat tatsächlich einen Toaster im Stil seiner Series-S-Konsole auf den Markt gebracht. Für 39,99 Dollar wird das offenbar von Microsoft offiziell lizenzierte Küchengerät bei der US-Kette Walmart angeboten.

Der Toaster ist ein weißer Kasten mit einem kreisrunden schwarzen Fleck und sieht der kleineren Version der aktuellen Konsole damit sehr ähnlich. Er brennt das Xbox-Logo auf das Toastbrot, ist sonst aber wirklich nur ein normaler Toaster mit 6 Bräunungsstufen, Auftaufunktion und Krümelschublade.

Leak von französischer Webseite bestätigt

Wie so häufig bei solchen Aktionen ist der Toaster schon wieder ausverkauft. In Österreich wird er bisher nicht angeboten, Walmart liefert auch nicht nach Europa. Das Gerät scheint aber mit jenem identisch zu sein, das im März 2023 auf einer französischen Seite geleakt wurde. Der Preis lag damals bei 60 Euro - es wäre also möglich, dass er noch in Europa angeboten wird.