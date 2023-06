Xbox Game Pass und Xbox Series X werden teurer

Für die Microsoft-Konsole und den Xbox Game Pass muss künftig tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Auch bei Microsoft gibt es Preiserhöhungen. Der Softwarekonzern kündigte an, die Preise für seinen Game Pass und seine Xbox Series X in der EU und anderen Ländern zu erhöhen.

Die Xbox Series X, die bisher um knapp 500 Euro zu haben war, wird künftig 550 Euro kosten. Damit macht es Microsoft dem Konkurrenten Sony gleich, der für die Playstation 5 mittlerweile ebenfalls 550, statt wie bei der Veröffentlichung 500 Euro, verlangt. Man habe lange an dem Preis für die Konsole festgehalten, passe sie nun aber an, um Wettbewerbsbedingungen im Markt widerzuspiegeln, sagt Xbox-Sprecherin Kari Perez zu The Verge .

Preiserhöhungen auch bei Game Pass

Teurer wird auch der Xbox Game Pass. Er kostet bald 11 Euro im Monat (bisher 10). Für den Xbox Game Pass Ultimate verlangt Microsoft künftig 15, statt wie bisher 13 Euro.

Für bisherige Abonennt*innen treten die Preiserhöhungen am 13. August bzw. nach Auslaufen des Jahresabos in Kraft. Neuabonennt*innen zahlen bereits ab 6. Juli mehr.