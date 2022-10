Kultiger Simpsons-Witz ist jetzt ein kostenloses Computerspiel

In dem Game steht man als Millhouse vor der Arcade-Maschine zu Kevin Costner's Waterworld.

In einem legendären Witz der Simpsons steht Millhouse vor einem Arcade-Automaten mit einem Spiel zum Film Waterworld. Ganze 40 Quarter - also Vierteldollarmünzen - muss er einwerfen, damit das Spiel losgeht. Der Charakter geht daraufhin wenige Schritte, bevor es heißt: “Game Over”. Zum Weiterspielen müssen weitere 40 Quarter eingeworfen werden.

Genau dieses Spiel ist nun ein kostenloses Game für Windows geworden. Dabei schlüpft man in Rolle von Barts bestem Freund, wie er an der Maschine steht. Bevor es an das tatsächliche Spiel geht, muss man jedoch manuell genug Münzen einwerfen, indem man die virtuelle Hand mit den Quarters zum Münzschlitz führt.

Programmiert wurde es vom Indie-Entwickler und Streamer Macaw45. In diesem Video sieht man, wie das - etwas frustrierende - Game abläuft: