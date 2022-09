QAnon glaubt "etwas Großes" kommt wegen einer Simpsons-Episode

Die Verschwörungstheoretiker rund um QAnon meinen, dass am morgigen Samstag, den 24. September “etwas Großes” passieren wird. Das entnehmen sie unter anderem den Simpsons.

Ausgangspunkt ist eine Rede des deutschen CDU-Politikers Friedrich Merz im Bundestag. Dort verwechselte er das Datum des russischen Angriffs auf die Ukraine. Anstelle vom 24. Februar sprach er vom 24. September und meinte, dies sei ein Tag, der “uns allen im Gedächtnis bleiben wird.”

24. Staffel, 9. Episode

Was dort passieren wird, meinen die Verschwörungstheoretiker von Homer & Co erfahren zu können. Konkret nehmen sie die 9. Folge der 24. Staffel (nach dem Datum 24.9) mit dem Titel “Homer Goes to Prep School” (Deutsch: “Homergeddon ”) her.

Die Folge dreht sich darum, dass Homer zum Prepper wird und sich auf ein mögliches Weltuntergangsszenario vorbereitet. Weil er deswegen seinen Job im Kernkraftwerk vernachlässigt, kommt es zu einem elektromagnetischen Impuls (EMP), der die Stromversorgung in Springfield lahmlegt.

Dies soll eine Andeutung darauf sein, was "das Große" sein könnte, das für Samstag erwartet wird. Die QAnon-Anhänger meinen nun, dass das durch einen großflächigen Stromausfall resultierende Chaos wieder dazu führen könnte, dass Donald Trump US-Präsident wird.