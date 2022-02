Wer hinter QAnon steckt: Forscher könnten Urheber identifiziert haben

Die QAnon-Verschwörungsbewegung hat weltweit Anhänger*innen. Sie waren Jänner 2021 am Sturm auf das Kapitol beteiligt und mischen auch hierzulande bei den Corona-Demos mit. Zwei Forscher*innen-Teams könnten nun unabhängig voneinander den Urheber der Verschwörungserzählung, die sich um Satanisten, Reptilienmenschen, Kindesmissbrauch und den "tiefen Staat" dreht, ausfindig gemacht haben, berichtet die "New York Times" .

Dabei soll es sich um den südafrikanischen Software-Entwickler Paul Furber handeln. Später soll auch der US-Amerikaner Ron Watkins unter dem ominösem Kürzel Q die bizarren Thesen hinter der Verschwörungserzählung in Umlauf gebracht haben. Zunächst gemeinsam mit Furber und später weitgehend alleine, heißt es in dem Bericht. Beide stellten gegenüber der "New York Times" aber in Abrede hinter dem Kürzel Q zu stehen.

Forensische Linguistik und maschinelles Lernen

Bei der Identifikation von Q stützten sich die beiden Forscher*innen-Teams auf die Stilometrie, die unterschiedliche Sprachstile mit mathematischen Methoden ausfindig macht.

Das Schweizer Team, das sich aus Forscher*innen des Start-ups OrphAnalytics zusammensetzt, suchte mithilfe von Software nach Zeichensequenzen in den Botschaften von Q., die ab 2017 auf dem Messageboard 4chan erschienen und später auf einer von Watkins Vater betriebenes Site Das französische Forscher*innen-Team trainierte Algorithmen, um Muster in Qs Schriften mithilfe maschinellen Lernens zu erkennen. Dabei wurden umfangreiche Textproben von Q mit Social-Media-Postings von 13 Personen verglichen, die hinter dem Kürzel vermutet wurden.

Furber und Watkins wurden dabei mit einer Genauigkeitsrate zwischen 93 und 99 Prozent als die Autoren hinter Qs Botschaften identifiziert.

Mit ähnlichen Methoden konnte beispielsweise auch schon Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling als Urheberin eines Kriminalromans "Der Ruf des Kuckuck" ("The Cuckoo's Calling") ausgemacht werden, den sie 2013 unter dem Pseudonym Robert Gailbrath veröffentlichte. Auch das FBI setzte Stilometrie ein, um den Unabomber Ted Kczynski zu identifizieren.