Mini Simpsons-Fernseher spielt nur Simpsons-Episoden

Das Gehäuse hat buba447 mit dem Programm Fusion 360 entworfen und schließlich mit dem 3D-Drucker Ender-3 Pro von Creality ausgedruckt. Betrieben wird der kleine Fernseher mit einem Raspberry Pi Zero und dem OS Jesse Lite. Der Bildschirm ist ein 640x480 Pixel großes Tft-Display. Strom liefert ein USB-Port.

Über den oberen Knopf lässt sich der TV "einschalten" (das Display und die Lautsprecher gehen an). Der untere Knopf regelt die Lautstärke. Auf der 32-GB-Festplatte sind die ersten 11 Staffeln der Serie gespeichert. Sie werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. In Kürze will buba447 eine ausführliche Anleitung zum Nachbauen liefern.