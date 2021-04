Sony: Kostenlose Filme und Serien für PS-Plus-Nutzer

Sony startet den Dienst „PS Plus Video Pass“. Dahinter steckt eine Erweiterung von PS Plus. PS Plus ist der Dienst für die PS4 und PS5, der abonniert werden muss, um online spielen zu können. PS Plus kostet 60 Euro im Jahr.

PS Plus Video Pass kostet nichts zusätzlich und ist bei PS Plus integriert. Der Test ist in Polen gestartet und ist für 12 Monate ausgelegt. Es ist denkbar, dass der Test nach und nach für andere Länder ausgerollt wird.

Zu Beginn sind 15 Filme und 6 Serien von Sony Pictures enthalten:

American Hustle

Arrival

Bad Boys (1995)

Baby Driver

Blade Runner 2049

Bloodshot

Charlie’s Angels (2019)

The Equalizer 2

Inferno (2016)

Jumanji: The Next Level

Sausage Party

This is the End

Underworld: Blood Wars

Venom (2018)

Zombieland 2: Double Tap

Community (Staffeln 1-6)

Deadly Class (Staffeln 1)

Future Man (Staffeln 1-3)

Lost Girl (Staffeln 1-5)

SuperMansion (Staffeln 1-3)

SWAT (Staffeln 1-2)

Das Angebot soll vierteljährlich erweitert werden. Eine Preiserhöhung von PS Plus soll aber nicht stattfinden.

Mit dem PS Plus Video Pass scheint Sony einen Mehrwert für die PS-Plus-User generieren zu wollen. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate hat Microsoft nämlich ein extrem starkes Konkurrenzprodukt. Dieser kostet zwar 13 Euro im Monat, enthält aber online spielen, Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox und PC und das Streaming von Xbox-Spielen auf Android-Smartphones. Bei den Titeln sind viele Blockbuster dabei. Zudem stehen ausgewählte Spiele ab dem Tag des Erscheinens für Abonnenten zur Verfügung, die 70 Euro oder mehr kosten würden, wenn man sie kauft.