Warum die PS5-Controller schon nach 4 Monaten kaputtgehen

In den USA wurde eine Sammelklage wegen defekter PS5-Controller eingereicht. iFixit hat das Problem analysiert.

Die PS5 ist November 2020 erschienen und so beliebt, dass Sony bis heute nicht mit der Produktion nachkommt. Dennoch beginnen sich Beschwerden zu häufen. Diese drehen sich um den PS5-Controller, der eigentlich ein Aushängeschild für die PS5 ist.

Der neue Controller soll unter dem Problem Joystick-Drift leiden. Die Spielfigur bewegt sich dadurch etwa von alleine, obwohl man die Joysticks gar nicht berührt. iFixit hat den PS5-Controller auseinandergenommen und analysiert, wie das Problem zustande kommt.

Kein Einzelfall

Der neue PS5-Controller beeindruckt durch seine vielen Vibrations- und Rüttelmöglichkeiten, sowie die adaptiven Trigger-Tasten. Dabei ist der Widerstand, je nach Spielsituation, unterschiedlich stark.

Im Inneren des Controllers befinden sich aber Komponenten, die ganz und gar nicht neu oder innovativ sind. Speziell geht es um den RKJXV Thumbpointer des japanischen Unternehmens Alps Alpine. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die Eingabe des Spielers am Analogstick in ein elektronisches Signal umgewandelt und an die PS5 geschickt wird.

Dieselbe Hardware befindet sich auch im PS4-Controller, dem Xbox-One-Controller und Nintendos Switch-Pro-Controller. Und auch bei diesen ist das Problem des Joystick-Drifts bekannt.