Spielemesse Gamescom startet heute digital: So kann man teilnehmen

"Opening Night Live" ab 19.30 Uhr

4 Tage lang wird es hier kostenlose Inhalte geben, wenn man sich registriert. Den Anfang macht die Eröffnungsshow „Opening Night Live“ heute ab 19.30 Uhr, moderiert von Geoff Keighley. Verfolgen kann man sie auf Youtube und Twitch.

Keighley hat bereits verraten, dass man eine Demo zu "Ratchet & Clank: Rift Apart" sehen wird sowie Trailer für "Medal of Honor: Above and Beyond". Zudem wird Microsoft "Wasteland 3", "Age of Empires 3" und "Destiny 2: Beyond Light" zeigen. Activision ist mit "Call of Duty: Black Ops – Cold War" vertreten und Blizzard zeigt die "WoW"-Erweiterung "Shadowlands". Insgesamt werden 18 Publisher bei der Eröffnung dabei sein, darunter auch Warner Bros. Games und das erst kürzlich angekündigte Action-Game "Gotham Knights".

Die Sendung "gamescom Studio" findet gleich danach statt und bietet jeweils Freitag, Samstag und Sonntag Interviews mit Entwicklern und Details zu den Neuankündigungen. Mit dabei sind unter anderem Ubisoft mit "Assassin's Creed Valhalla" und "Watch Dogs Legion" und Bethesda (beide sind mit eigenen Twitch-Streams vertreten), EA mit "Fifa 21", Bandai Namco mit "Cyberpunk 2077", Square Enix mit "Outriders" und Take-2 Interactive mit "NBA 21K" und "Mafia: Definitive Edition".

Nintendo, Capcom, CD Project Red und Konami glänzen hingegen mit Abwesenheit. Das Programm kann auf der Gamescom-Webseite abgerufen werden.