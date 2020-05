Videospiele und Corona: Unsicherheit trotz Verkaufs-Boom

Dass die E3 dieses Jahr ausfällt, werden die meisten Spieler gar nicht merken. Sony und Bethesda hatten bereits vor der Absage mitgeteilt, 2020 nicht an der Messe teilzunehmen. Andere Publisher wie Ubisoft, Nintendo, Microsoft und Devolver Digital werden ihre Präsentationen online stattfinden lassen. So kann man, wie schon in den Jahren zuvor, die Präsentationen einfach im Livestream verfolgen.

Chance für Indie-Entwickler

Für Publisher und Entwickler hingegen macht sich der Ausfall der Events stärker bemerkbar. Für sie bestehen solche Messen aus Terminen, bei denen eine mögliche Zusammenarbeit besprochen wird. Das funktioniert nun alles online und kann die Dynamik stark verändern. Während viele Indieentwickler auf Messen bei den Publishern Schlange stehen, um einen möglichen Deal zu erhalten, müssen die Publisher nun selbst auf die Suche gehen. Denn Besprechungen kann man problemlos auch online führen, wenn man auf ein vielversprechendes Entwicklerstudio aufmerksam wird. Das Wegfallen der für kleine Studios teuren Events und der Anstieg an Verkäufen kann daher Indie-Entwicklern besonders helfen, ihr Spiel finanziert zu bekommen.

Arbeitsabläufe ändern sich für viele Indie-Studios wenig, da sie häufig aus wenigen Personen bestehen, die problemlos in Telearbeit übergehen können. Bei großen Firmen sieht das ganz anders aus. Während die Entwickler von Cyberpunk 2077, CD Project Red, trotz Heimarbeit am Veröffentlichungsdatum am 17. September festhalten, musste Sony den Start des mit großer Vorfreude erwarteten Last of Us II verschieben. Statt im Mai soll das Spiel nun am 19. Juni erscheinen. Das Entwicklerstudio Naughty Dog konnte während der Corona-Pandemie nicht garantieren, dass die Spiele rechtzeitig in den Handel kommen können.