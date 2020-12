S.T.A.L.K.E.R. 2: Erster Trailer mit Gameplay-Szenen ist da

Laut GSC Game World drückt das Video aus, “wie sich das Spiel tatsächlich anfühlt: rasante Szenenwechsel, bedrohliche Landschaften und das allgegenwärtige Gefühl einer unvermeidlichen Gefahr, begleitet von einem unverwechselbaren Gitarrensoundtrack”.

Fans von Stalker mussten in der Vergangenheit schon sehr geduldig sein. Nachdem das erste Stalker 2001 angekündigt wurde, aber erst 2007 erschienen ist, wurde schnell von einem Nachfolger gesprochen. 2010 wurde er offiziell angekündigt, 2012 hätte er erscheinen soll. Daraus wurde aber nichts. Dann wurde es wieder still, bis 2018 ein Release für 2021 in Aussicht gestellt wurde.

Das Spiel wird für PC und Xbox Series X und S erscheinen und soll ab Tag 1 Teil des Xbox Game Pass sein.