12 Games, die ihr heuer nicht verpasst haben solltet

Das sind die besten Games des Jahres! – mache ich hier nicht. Denn ich traue euch zu, dass ihr selbst auf Metacritics schauen könnt und kein Interesse daran habt, dass ich euch deren Liste in schöne Worte packe.

Stattdessen werde ich über Spiele schreiben, die 2020 bemerkenswert waren. Das heißt nicht, dass sie zu besten oder auch nur besonders guten Spielen des Jahres gehören (looking at you, Avengers), aber dennoch in irgendeiner Weise besonders waren.

The Last of Us 2 (PS4)

Für mich war The Last of Us 2 (hier im Test) eine der Enttäuschungen des Jahres. Plumpe, vorhersehbare Story und die „Moral von der Geschicht“ kommt wie ein Brecheisen, das einem solange ins Gesicht geschlagen wird, bis nur noch ein matschiger Brei übrig bleibt.