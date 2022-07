Turtles: Shredder's Revenge im Test: Liebeserklärung an die 90er

Achtung, es folgt der „Wie 90er seid ihr?“-Test. Was passiert, wenn ihr das Wort „ Turtles “ lest? Beginnt Frank Zander in eurem Kopf zu singen? Wenn eure Antwort „na logo!“ ist, gefolgt von einem „hö hö hö“-Lacher (danke für diesen Hirnbrenner Frank), seid ihr genauso 90er-geschädigt wie ich – und damit die Zielgruppe für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS4, Xbox One, PC, Switch).

Trotz dieser vermutlich relativ großen Zielgruppe, hat Shredder's Revenge kein leichtes Spiel. Es tritt nämlich in die Fußstapfen von Turtles in Time , das 1992 für Heimkonsolen erschienen ist. Es gilt zu Recht auch heute noch als einer der besten Vertreter des Beat-em-Up-Genres und hat für viele Gamer*innen Kult-Status. Ich habe Shredder's Revenge auf der PS5 getestet, um zu sehen, wie mit dem Schildkröten-Erbe umgegangen wird.

Das ist auch gut so, denn in Shredder's Revenge können bis zu 6 Spieler*innen gleichzeitig dem Foot Clan das Handwerk legen – offline und online. Und wenn man mal tatsächlich eine Gruppe von 6 Personen im Wohnzimmer versammeln kann, ist die Chance groß, dass zumindest ein paar dabei sind, die keine Core-Gamer*innen sind oder Beat-em-Up-Erfahrung haben.

Wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehn

Das Gameplay ist so klassisch, wie Pizza die Lieblingsspeise von mutierten Schildkröten ist. Man bewegt sich von links nach rechts und prügelt auf Kämpfer des Foot Clans, Roboter und anderes Zeug ein, was sich den grünen Panzerträgern in den Weg stellt.

Das Besondere ist, wie liebevoll Shredder's Revenge eine Hommage an Turtles in Time ist. Die Retrografik hat viele Details im Vorder- und Hintergrund. Überall sind Anspielung an Turtles in Time, bis hin zu einem Erfolg namens „Mode 7“ (if you know, you know), wenn man Gegner in die Kamera wirft. Und selbst ohne Insiderwissen wird man die Animationen und die witzigen Details zu schätzen wissen.