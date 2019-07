This War of Mine: Epic verschenkt beklemmendes Survival-Game

Epic versucht weiterhin mit Gratis-Games die Popularität seines hauseigenen Spiele-Stores zu steigern. So wurde in der Vergangenheit unter anderem das populäre Koop-Game Overcooked gratis zu Verfügung gestellt.

Diesmal wird es ernster. Für eine Woche kann das Serious Game "This War of Mine" (futurezone-Test) kostenlos heruntergeladen werden. Üblicherweise kostet das Spiel im Epic Store 18,99 Euro.