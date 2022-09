Das steckt hinter dem Twitter-Trend Trombone Champ 

Was erhält man, wenn man Flappy Bird mit Guitar Hero kreuzt? Posaunen-Katzenjammer.

Wer zu spielen anfängt, wird jedoch erst einmal von den relativ schnellen Musikstücken überrascht. Zudem bewegt sich der Slider am Bildschirm immer in die entgegengesetzte Richtung der Maus - um hohe Töne zu spielen, muss man die Maus also nach unten ziehen, der Slider bewegt sich aber nach oben.