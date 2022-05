Die besten Apps zum Musik machen für iOS und Android

Wenn Cello und Co. keinen Platz in den eigenen 4 Wänden haben, wird dank passender Apps das Smartphone zum Instrument.

Der Name Garageband ist auch in Sachen Instrumenten-Auswahl keineswegs eine Übertreibung. Zur Auswahl stehen unter anderem Keyboard, Smart Gitarre, Smart Bass, Schlagzeug, Cello, sowie einige exotische Instrumente. Dank Funktionen wie Live-Loops , einem übersichtlichen Dashboard und der Möglichkeit, Musik-Inhalte sowohl zu im-, als auch exportieren, lässt sich sowohl für Hobby-, als auch Profi-Musiker einiges mit Garageband verwirklichen.

In eine ähnliche Kerbe wie Garageband schlägt die App BandLab. Auch hier finden wir viele Instrumente und Komponenten vor, die sich mit ein wenig Talent zu fantastischer Musik kombinieren lassen. Unabhängig vom eigenen Können ist die App aber grundsätzlich für Anfänger wie Profis geeignet. Dank eines extrem einfach gestalteten User-Interface können selbst Musik-Amateure , die etwa keine Noten lesen können oder noch nie ein Instrument in der Hand hatten, mit ein paar Tippgesten coole Sounds produzieren.

Beat Maker Go

Wer auf eine riesige Instrumentenauswahl verzichten kann und stattdessen lieber Beats verarbeitet, ist bei Beat Maker Go an der richtigen Adresse. Die App lässt in Sachen Beats kaum Wünsche offen. Der virtuelle Drum-Pad-Controller erlaubt Anfängern wie Profis das Kreieren und Mixen von vielfältigen Beats und Musiktracks. Selbst Nutzer*innen ohne jegliche Erfahrung werden sich blitzschnell bei Beat Maker Go zurechtfinden. Der Anfang wird mit der Auswahl eines Soundpaketes gemacht, welches ganz bequem über die Mediathek ausgewählt werden kann.

Hier stehen uns unter anderem Pakete aus den Genres Trap, Dubstep, Hip-Hop oder Rave zur Verfügung. In jedem Genre gibt es eine Reihe an Paketen zur Auswahl, die wir probehören und bei Gefallen direkt auf das Drumpad übernehmen können. Während Profis hier sofort wissen, was sie tun müssen, um Musik zu produzieren, werden Anfänger*innen nicht mehr tun, als einfach ein paar Tasten drücken.

Auch hier hält Beat Maker Go aber etwas bereit. Über einen eigenen Modus können wir spielerisch das Arbeiten mit dem Drumpad erlernen. Die verschiedenen Richtungen sind dabei in Schwierigkeit und Level unterteilt, die dem Lernfortschritt entsprechend gesteigert werden können. Außerdem können wir gegen Freunde und andere Spieler in Challenges antreten und unseren Namen auf dem Leaderboard platzieren.

Beat Maker Go ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.