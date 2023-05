Undawn: Trailer zum mobile Game zeigt Will Smith als Helden

Im Survival-Game kehrt der Schauspieler virtuell in die Postapokalypse zurück und kämpft gegen Monster.

Die Bilder des neuen Trailers zum Survival Game "Undawn" erinnern an den Film "I Am Legend" (2007): Die verlassenen Straßen der Großstadt, durch die ein einsamer Überlebender streift. Die deutlichste Gemeinsamkeit ist aber Will Smith, der schon im Film die Hauptrolle spielte. Nun schenkt er im neuen Spiel der Figur "Trey Jones" sein Gesicht.