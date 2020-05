Vortrag: Mit Crowdfunding in Österreich zum Videospiel

Indie-Entwickler müssen oft kreativ werden, um an die erforderlichen Geldmittel zu kommen. Crowdfunding über Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo erhalten meist den Vorzug gegenüber Krediten. Auch österreichische Spieleentwickler haben bereits Erfahrungen mit Crowdfunding gesammelt. Dabei schwanken die Erfahrungen. So konnte das erfahrene Studio Cliffhanger Productions mehr als 550.000 US-Dollar auf Kickstarter sammeln, um das kürzlich erschienene Shadowrun Chronicles entwickeln zu können. Auch "Son of Nor", das 2014 mit dem futurezone Award ausgezeichnet wurde, gehört mit 151.000 US-Dollar auf Kickstarter zu den österreichischen Crowdfunding-Erfolgsgeschichten.