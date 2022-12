2023 wird heiß!

Wären die Klima-Prognosen für das Jahr 2023 ein Horoskop in einem Lifestylemagazin für Entscheidungsträger*innen in Politik und Wirtschaft, es würde sich womöglich so lesen: „Es erwartet Sie ein heißes Jahr mit stürmischen Begegnungen! Jemand wird in ihrem Leben eine zentrale Rolle einnehmen, Ihren Alltag erwärmen, Sie regelrecht ins Schwitzen und um Sie herum alles zum Schmelzen bringen. Spätestens wenn Ihnen das Wasser schließlich bis zum Hals steht, sollten Sie erkennen: Diese Beziehung zur menschgemachten Klimakrise ist toxisch. Beenden Sie sie!“

1,2 Grad wärmer

Aber Spaß beiseite, denn leider ist die Lage ernst und Klimapolitik kein Lifestylethema. Das nächste Jahr wird voraussichtlich eines der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen sein, prognostiziert das UK Met Office. Die globalen Durchschnittstemperaturen werden voraussichtlich etwa 1,2 Grad Celsius über jenem Wert liegen, bevor der Mensch begann, den Klimawandel voranzutreiben. Wenn die Prognosen zutreffen, wird 2023 das 10te Jahr in Folge sein, in dem die globalen Durchschnittstemperaturen mindestens 1 Grad Celsius über dem Wert in vorindustriellen Zeiten liegen, gemessen als Zeitraum von 1850 bis 1900.

Das Met Office erklärt die globale Temperaturprognose mit einem erwarteten Ende einer verlängerten La Niña, einem Wetterereignis, dass häufig im Anschluss eines El-Niño Phänomens auftritt. La Niña hat einen vorübergehenden kühlenden Effekt auf die globale Durchschnittstemperatur. Für das nächste Jahr deuten Klimamodelle auf ein Ende der drei aufeinanderfolgenden Jahre La Niña hin, mit einer Rückkehr zu relativ wärmeren Bedingungen in Teilen des tropischen Pazifiks. Das Ergebnis: 2023 wird weltweit voraussichtlich wärmer sein als 2022.

Jahresrückblick

Einige Länder in Europa erlebten schon jetzt das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, vielfach erreichten die Temperaturen deutlich über 40 Grad. Die Hitze führte nicht nur zu vollkommen ausgetrockneten Flüssen und Seen oder Waldbränden mit enormen CO2-Ausstößen, sie kostete auch mehrere tausend Menschenleben allein in Europa.

Während wir Europäer*innen mit den extremen Temperaturen dieses Jahres vielleicht erstmals die Auswirkungen der hausgemachten Klimakrise vor der eigenen Haustüre bewusst wahrnahmen, sind sie in anderen Regionen der Welt bereits länger und verheerender spürbar. 2022 machte die zunehmenden humanitären Auswirkungen deutlich: Schwerer Hunger und hungerähnliche Zustände etwa in Teilen Somalias und am Horn von Afrika; historische Überschwemmungen in Pakistan; Hitzetote auf der ganzen Welt. Trotz dieser spürbaren Folgen der menschgemachten Klimakrise hat die Menschheit auch heuer wieder 40,5 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen, die Treibhausgasemissionen sind gestiegen.

Über den Zustand des Klimas

Die WMO veröffentlichte am Vorabend der – einmal mehr enttäuschenden – Klimaverhandlungen in Sharm-El Sheikh den vorläufigen Bericht über den Zustand des globalen Klimas im Jahr 2022.