Pessimisten befürchten, dass unsere Gehirne durch das Internet und vor lauter googelbaren Ablenkungen und Meteorschauern aus Mails und Tweets aufgeweicht wird und die Fähigkeit zu tiefergehender Beschäftigung mit einer Sache am Aussterben ist. Aber bereits 1878 hatte der Philosoph Friedrich Nietzsche geklagt: „Die Summe der Empfindungen, Kenntnisse, Erfahrungen, also die ganze Last der Kultur, ist so groß geworden, dass eine Überreizung der Nerven- und Denkkräfte die allgemeine Gefahr ist.” Das dazugehörige Leiden nimmt einfach immer neue Namen an. In den Sechzigerjahren hieß es wahlweise „Reizüberflutung” oder „Managerkrankheit”, später „Information Overload” oder „Trödelfaktor”.

Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung. Wenn man ihn übersieht - oder übersehen möchte -, kann er in eine nicht ungefährliche Illusion führen. „Ich hab den ganzen Tag gearbeitet!“ – Tatsächlich? Ist es nicht so, dass man sich manchmal hingebungsvoll mit Dingen beschäftigt, die zwar nach Arbeit aussehen, aber keine sind? Dinge, mit denen man Stunden und Tage füllen kann, und wenn einen dann jemand fragt: Was hast du den ganzen Tag gemacht?, merkt man, dass man keine rechte Auskunft geben kann.