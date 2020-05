Der Jungbrunnen

Die Jugendpille muß täglich eingenommen werden. Pillenschachteln mit Zeitsignal oder Tweetomat werden zum Muß. Als das Präparat erstmals in einer nikotinversetzten Version angeboten wird, steigen Raucher in Scharen um - der Suchteffekt verhindert, dass man vergißt, seine Tagesdosis einzunehmen. Es gibt nun auch keinen Grund mehr, mit 30 besonnener zu werden. Das Gefühl, jung zu sein, hält nun Jahrzehnte länger an - einschließlich der damit verbundenen Risikofreude.

Wie Kolumbus auf den Horizont zu, segelt eine Generation von Alters-Expandierten nach ihren neuen Lebensgrenzen hin. Das Aufschieben entwickelt sich zu einer verhängnisvollen Lebensphilosophie. In Europa überstrahlt in den Jahren bis 2030 ein anderes Phänomen die erst langsam zunehmenden Auswirkungen der Jugendpille: Die geburtenstarken Jahrgänge aus den 1960er-Jahren drängen ins Rentenalter, die Gesellschaft wird vehement älter. Durch das verlangsamte Altern bleiben nun zusätzlich immer mehr Menschen immer länger am Leben. Um das Jahr 2060 hält der seit einem Jahrhundert anhaltende Bevölkerungsschwund in den Industrienationen erstmals inne. Die Bevölkerungszahl erreicht neuerlich den Stand von 2010.