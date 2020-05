Der vielleicht wichtigste Unterschied überhaupt

Ich begegne in diesem Aufzug manchmal Eltern mit kleinen Kindern, die schon lesen können und gerne auf den Knopf drücken möchten. „Papa, was heißt B?”, kommt dann gelegentlich als Frage. Und meist weiß Papa es nicht. Ohne Zweifel hat der Designer des Knopfbretts das Kürzel B (für „Basement“) für ein Zeichen von Weltläufigkeit gehalten. Aber es verkompliziert das Aufzugfahren: Es macht den Aufzug zu einem Ort, der seine Passagiere ohne Not verunsichert und Eltern in Verlegenheit stürzt.